FESTIVAL DE BALADES Itinérance de Pierre et d’Eau 3ème jour Chanat-la-Mouteyre
dimanche 25 octobre 2026 · Chanat-la-Mouteyre
Informations pratiques
Chanat-la-Mouteyre
FESTIVAL DE BALADES Itinérance de Pierre et d’Eau 3ème jour
Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chanat-la-Mouteyre Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Randonnée au levée du soleil de la bordure de Faille de Limagne au plateau des Dômes. 3éme jour
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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Chanat-la-Mouteyre 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com
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English :
Sunrise hike from the edge of the Limagne Fault to the Plateau des Dômes. Day 3
L’événement FESTIVAL DE BALADES Itinérance de Pierre et d’Eau 3ème jour Chanat-la-Mouteyre a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic