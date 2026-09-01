Informations pratiques

Locmariaquer

Festival de Bande Dessinée Lok’en Bulles

Le Port Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Quand la BD prend le large

Durant 2 jours, la BD est à l’honneur avec 20 autrices/auteurs pour des échanges et des rencontres riches et conviviales avec leurs albums… relatant les voyages de marins et de bateaux de toute époque et toute latitude, les aventures de héros, les récits autobiographiques ou les grandes fresques historiques, les fictions, les témoignages ou les destins de personnages incroyables….

Venez nombreux buller & déembuler sur le port de Locmariaquer

Nombreuses animations

-Conférence René Goscinny ou l’humour réinventé

-Séances animées par Stan Silas Comment dessiner un personnage de BD

et expositions:

– Frank Margerin ( Lucien rétrospective)

– Aventures maritimes Sweetyaroundzeworld (bande dessinée)

– Photos de Jacques Vapillon images délirantes

– expo les affiches créées pour ce festival 2026 par les élèves du lycée Du Guesclin

A ne pas rater Samedi vers 18h embarquez sur l’Angelus IV pour une mini-croisière d’1h15 sur le Golfe du Morbihan en présence des auteurs et partenaires au tarif privilégié de 10€ (en vente à la billetterie). .

Le Port Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 46 18 38 56

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English :

L’événement Festival de Bande Dessinée Lok’en Bulles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon