FESTIVAL DE BANDES DESSINÉES 6ÈME ÉDITION Salles-sur-l’Hers

Informations pratiques

Salles-sur-l’Hers

FESTIVAL DE BANDES DESSINÉES 6ÈME ÉDITION

5 Route de Toulouse Salles-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Bande à BD est heureuse de vous donner rendez-vous pour la 6ᵉ édition de son Festival de Bandes Dessinées, qui se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à Salles-sur-l’Hers. Fidèle à sa volonté de faire vivre la culture de la bande dessinée sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité, le festival change de commune d’accueil chaque année. Après Bram, Castelnaudary et Labastide-d’Anjou, c’est au tour de Salles-sur-l’Hers d’accueillir cette nouvelle édition.

Pendant deux jours, venez rencontrer des auteurs de bande dessinée, échanger avec eux, découvrir leurs univers et partager leur passion. La librairie Détours de Nailloux sera présente tout au long du week-end pour vous proposer les ouvrages des auteurs invités ainsi qu’une sélection de bandes dessinées.

Pour cette 6ème édition, l’association La bande à BD aura le plaisir d’accueillir 16 Autrices / Auteurs!

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5 Route de Toulouse Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie labandeabd@bbox.fr

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English :

The La Bande %E0 BD association is pleased to invite you to the 6th edition of its Comic Book Festival, which will take place on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, in Salles-sur-l’Hers. True to its mission of promoting comic book culture throughout the entire intermunicipal area, the festival moves to a different host town each year. After Bram, Castelnaudary, and Labastide-d’Anjou, it’s Salles-sur-l’Hers’ turn to host this new edition.

For two days, come meet comic book authors, chat with them, discover their worlds, and share their passion. The Détours bookstore in Nailloux will be on hand throughout the weekend to offer you books by the guest authors as well as a selection of comics.

For this 6th edition, the association “La bande %E0 BD” is pleased to welcome 16 authors!

L’événement FESTIVAL DE BANDES DESSINÉES 6ÈME ÉDITION Salles-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-07-29 par