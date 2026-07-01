Festival de BMX water Jump Cornillon-sur-l’Oule
samedi 18 juillet 2026 · Cornillon-sur-l'Oule
Informations pratiques
Cornillon-sur-l’Oule
Festival de BMX water Jump
Plan d’eau du Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Petit festival de bmx water Jump (des vélos qui sautent dans l’eau) accompagné de deux groupes de rock.
Feu d’artifice annulé
.
Plan d’eau du Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 94 46 70 rideloule@gmail.com
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English :
A small BMX Water Jump festival (bikes jumping into the water) featuring two rock bands.
Fireworks canceled
L’événement Festival de BMX water Jump Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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