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AGENDA · Cornillon-sur-l'Oule

Festival de BMX water Jump Cornillon-sur-l’Oule

samedi 18 juillet 2026 · Cornillon-sur-l'Oule

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plan d'eau du Pas des Ondes
Ville
26510 Cornillon-sur-l'Oule
Département
Drôme
Tarif

Cornillon-sur-l’Oule

Festival de BMX water Jump

Plan d’eau du Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Petit festival de bmx water Jump (des vélos qui sautent dans l’eau) accompagné de deux groupes de rock.
Feu d’artifice annulé
  .

Plan d’eau du Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 94 46 70  rideloule@gmail.com

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English :

A small BMX Water Jump festival (bikes jumping into the water) featuring two rock bands.
Fireworks canceled

L’événement Festival de BMX water Jump Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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