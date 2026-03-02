[Festival de Boucard]: MIKROKOSMOS Dampierre-en-Crot
[Festival de Boucard]: MIKROKOSMOS Dampierre-en-Crot vendredi 10 juillet 2026.
[Festival de Boucard]: MIKROKOSMOS
Dampierre-en-Crot Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
A cette première étape de Mikrokosmos du Festival de Boucard, nous découvrirons le village de Dampierre-en-Crot et son église. Le panorama qui s’offre à vos yeux depuis le village est époustouflant.
Première étape d’un Trail Musical exceptionnel, original et intriguant dans 9 églises à découvrir du Pays-Fort, du Sancerrois et du Val de Loire.
Chaque concert de ce Trail est unique.
Durée 35 mn environ .
Dampierre-en-Crot 18260 Cher Centre-Val de Loire
English :
On this first Mikrokosmos stage of the Boucard Festival, we discover the village of Dampierre-en-Crot and its church. The panorama from the village is breathtaking.
