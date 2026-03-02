[Festival de Boucard]: MIKROKOSMOS

Dampierre-en-Crot Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A cette première étape de Mikrokosmos du Festival de Boucard, nous découvrirons le village de Dampierre-en-Crot et son église. Le panorama qui s’offre à vos yeux depuis le village est époustouflant.

Première étape d’un Trail Musical exceptionnel, original et intriguant dans 9 églises à découvrir du Pays-Fort, du Sancerrois et du Val de Loire.

Chaque concert de ce Trail est unique.

Durée 35 mn environ .

Dampierre-en-Crot 18260 Cher Centre-Val de Loire

English :

On this first Mikrokosmos stage of the Boucard Festival, we discover the village of Dampierre-en-Crot and its church. The panorama from the village is breathtaking.

