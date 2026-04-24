Montmaur

Festival de Chaillol Das Jahr

Château Montmaur Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

-de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Engagée pour la redécouverte des compositrices d’hier et d’aujourd’hui, la pianiste Marie Vermeulin révèle au grand public le chef d’œuvre oublié de Fanny Mendelssohn Das Jahr, fresque musicale, poétique et philosophique composée en 1841.

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Château Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

Committed to the rediscovery of women composers past and present, pianist Marie Vermeulin reveals Fanny Mendelssohn?s forgotten masterpiece Das Jahr, a musical, poetic and philosophical fresco composed in 1841.

L’événement Festival de Chaillol Das Jahr Montmaur a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Sources du Buëch