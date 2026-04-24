Aspres-sur-Buëch

Festival de Chaillol Les Transformations

Église Aspres-sur-Buëch Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarifs au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Le trio Nóta chante l’amour, le sauvage et la mort dans un répertoire peuplé d’êtres chimériques issus des mythes et légendes du passé ou contemporains. Complaintes médiévales, chants traditionnels et créations dialoguent dans un abécédaire féérique.

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Église Aspres-sur-Buëch 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

The Nóta trio sings of love, the wild and death in a repertoire populated by chimerical beings from myths and legends of the past and present. Medieval laments, traditional songs and new creations come together in a magical alphabet.

L’événement Festival de Chaillol Les Transformations Aspres-sur-Buëch a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Sources du Buëch