Festival de Chaillol Sous notre peau Saint-Bonnet-en-Champsaur
Festival de Chaillol Sous notre peau Saint-Bonnet-en-Champsaur mardi 28 juillet 2026.
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Festival de Chaillol Sous notre peau
église de Bénévent Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Quatuor Présages Une immersion dans les vocalités d’hier et d’aujourd’hui
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église de Bénévent Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com
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English :
Quatuor Présages An immersion in the vocality of yesterday and today
L’événement Festival de Chaillol Sous notre peau Saint-Bonnet-en-Champsaur a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar
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