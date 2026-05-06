Saint-Bonnet-en-Champsaur

Festival de Chaillol Sous notre peau

église de Bénévent Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Quatuor Présages Une immersion dans les vocalités d’hier et d’aujourd’hui

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église de Bénévent Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

Quatuor Présages An immersion in the vocality of yesterday and today

L’événement Festival de Chaillol Sous notre peau Saint-Bonnet-en-Champsaur a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar