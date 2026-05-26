Festival de cinéma et musique de film 2026 La Baule-Escoublac
Festival de cinéma et musique de film 2026 La Baule-Escoublac mercredi 24 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Festival de cinéma et musique de film 2026
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Douzième édition du Festival de Cinéma de Musique de Film à la Baule.
Avec une sélection de longs et courts métrages français en avant premières (en compétition ou hors compétition), un panorama de films internationaux singuliers (coup de projecteur), l’organisation de master class et un concert hommage à un grand compositeur de musique de film, le “Festival de La Baule” met à l’honneur le mariage parfait entre musique et cinéma.
Programme à venir. .
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire festivalfilmlabaule@gmail.com
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English :
L’événement Festival de cinéma et musique de film 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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