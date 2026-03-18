Festival de cinéma Hissez Les Toiles Rue du Docteur Jean Charcot Château-Chinon (Ville)

Festival de cinéma Hissez Les Toiles

Rue du Docteur Jean Charcot Cinéma Etoile Espace François Mitterrand Centre ville Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Festival de courts-métrages Hissez Les Toiles, édition 2025, Du court au long

Ce nouveau rendez-vous estival de Sceni Qua Non va hisser ses toiles à Château-Chinon pour un week-end entier de cinéma mêlant une sélection du meilleur de la production de courts métrages de l’année, un choix de longs métrages illustrant le passage du court au long , des soirées de projection en plein air, et le tout agrémenté d’ateliers participatifs et de moments festifs et musicaux. .

Rue du Docteur Jean Charcot Cinéma Etoile Espace François Mitterrand Centre ville Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com

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English : Festival de cinéma Hissez Les Toiles

L’événement Festival de cinéma Hissez Les Toiles Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-13 par Nièvre Attractive