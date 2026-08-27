Festival de cinéma L’amour au cinéma, la mémoire en partage Aimer, transmettre, résister Marlymages Marly

Informations pratiques

Marly

Festival de cinéma L’amour au cinéma, la mémoire en partage Aimer, transmettre, résister

Marlymages 39 rue de Metz Marly Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03 22:00:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-12-01 2026-12-08

Pour cette nouvelle édition des Mardis des JECJ, les Journées européennes de la culture juive, Marlymages et CinéArt vous invitent à un parcours cinématographique placé sous le signe de l’amour.

Amour romantique, bien sûr, mais aussi amour filial, familial, amitié, fidélité aux siens, attachement aux traditions ou à une culture menacée autant de visages d’un même sentiment qui irrigue les grandes œuvres de cette programmation.

Programmation sur le site de Marlymages.Tout public

6 .

Marlymages 39 rue de Metz Marly 57155 Moselle Grand Est +33 3 87 74 14 91

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English :

For this new edition of “Mardis des JECJ” (European Days of Jewish Culture), Marlymages and CinéArt invite you to a cinematic journey centered on the theme of love.

Romantic love, of course, but also filial love, family love, friendship, loyalty to one’s loved ones, and attachment to traditions or to a culture under threat: all facets of the same sentiment that permeates the masterpieces in this program.

See the program on the Marlymages website.

L’événement Festival de cinéma L’amour au cinéma, la mémoire en partage Aimer, transmettre, résister Marly a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ