Festival de Cirque à Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse
Festival de Cirque à Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse vendredi 31 juillet 2026.
Caniac-du-Causse
Festival de Cirque à Caniac-du-Causse
Caniac-du-Causse Lot
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L'Association Chez Namphaise vous présente son désormais célèbre festival de cirque de Caniac-du-Causse pour la 5ème année !
L'Association Chez Namphaise vous présente son désormais célèbre festival de cirque de Caniac-du-Causse pour la 5ème année !
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Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 19 79 59 11
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English :
The Chez Namphaise Association is pleased to present its now-famous Caniac-du-Causse circus festival for the 5th year!
L’événement Festival de Cirque à Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat