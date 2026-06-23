Festival de Cirque à Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse vendredi 31 juillet 2026.

Caniac-du-Causse

Festival de Cirque à Caniac-du-Causse

Caniac-du-Causse Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L'Association Chez Namphaise vous présente son désormais célèbre festival de cirque de Caniac-du-Causse pour la 5ème année !

L'Association Chez Namphaise vous présente son désormais célèbre festival de cirque de Caniac-du-Causse pour la 5ème année !

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Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 19 79 59 11

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English :

The Chez Namphaise Association is pleased to present its now-famous Caniac-du-Causse circus festival for the 5th year!

L’événement Festival de Cirque à Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat