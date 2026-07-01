Festival de contes Amies Voix, Médiathèque Simone Veil, Beauce la Romaine

Informations pratiques

Festival de contes Amies Voix Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Simone Veil Loir-et-Cher

à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Spectacle inaugural du festival départemental « Amies Voix »

« Tous mes chaperons » de Sophie Clerfayt

Petites variations autour du Chaperon rouge… Le chaperon rouge habite tous les pays et parle toutes les langues.

Inlassablement Chaperon traverse les forêts sombres pour aller voir grand-mère et rencontrer le loup. Mais qui sont Chaperonske rouchke, Graçinha, Louise et Marilou ? Simplement, les chaperons qui me collent à la peau !

Médiathèque Simone Veil 2 rue de la Libération, 41240 ouzouer le marché Beauce la Romaine 41240 Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 45 53

Biblis en folie 2026

© Conseil départemental de Loir-et-Cher