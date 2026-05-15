Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure
Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure vendredi 5 juin 2026.
Ispoure
Festival de danse basque Ekain dantza festibala
Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Festival de danse basque Ekain Dantza ! Au programme
Spectacle de danse par la troupe Burrunka, avec une première partie assurée par Garaztarrak.
Billets en vente sur Hello Asso et sur place le soir même
Buvette assurée par les ikastola Garazi Munhoa .
Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 95 41 11 xaurri.elkartea@gmail.com
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English : Festival de danse basque Ekain dantza festibala
L’événement Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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