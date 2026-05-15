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Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure

Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure

Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Salle Faustin Bentaberry

Ville : 64220 Ispoure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Ispoure

Festival de danse basque Ekain dantza festibala

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Festival de danse basque Ekain Dantza ! Au programme
Spectacle de danse par la troupe Burrunka, avec une première partie assurée par Garaztarrak.
Billets en vente sur Hello Asso et sur place le soir même
Buvette assurée par les ikastola Garazi Munhoa   .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 95 41 11  xaurri.elkartea@gmail.com

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English : Festival de danse basque Ekain dantza festibala

L’événement Festival de danse basque Ekain dantza festibala Ispoure a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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