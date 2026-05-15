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Festival de danse basque Ekain dantza festibala Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival de danse basque Ekain dantza festibala Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival de danse basque Ekain dantza festibala Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 6 juin 2026.

Lieu : Marché couvert

Adresse : 12 Place des Remparts

Ville : 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival de danse basque Ekain dantza festibala

Marché couvert 12 Place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Festival de danse basque Ekain Dantza ! Au programme
– 11h30 défilé dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port par des troupes des villages alentours
– 13h mutxiko et bal animés par Kontrabanda
– 16h spectacle de danse Itzaletik interprété par Ezpela
– 17h spectacle de danse par Burgaintzi
– 18h chants par Gagatik
– 19h spectacle de danse par Bunuztar Xoriak
– 20h spectacle de mutxiko par Taliban   .

Marché couvert 12 Place des Remparts Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 95 41 11  xaurri.elkartea@gmail.com

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English : Festival de danse basque Ekain dantza festibala

L’événement Festival de danse basque Ekain dantza festibala Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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