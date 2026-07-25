Festival de Dramathérapie La Maison-Ateliers Cornillon-en-Trièves

Informations pratiques

Cornillon-en-Trièves

Festival de Dramathérapie

La Maison-Ateliers La Maison-Ateliers 701 Route du Château Cornillon-en-Trièves Isère

Tarif : – – EUR

jusqu’à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-11

Découvrez des ateliers uniques mêlant masque, clown, contes, rythme et jeu, animés par des professionnels. Pas de thérapie ici, juste une expérience joyeuse, créative et conviviale, ouverte à tous pour explorer, créer et jouer.

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La Maison-Ateliers La Maison-Ateliers 701 Route du Château Cornillon-en-Trièves 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes assonationaledramatherapie@gmail.com

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English :

Discover unique workshops combining masks, clowning, storytelling, rhythm, and play, led by professionals. This isn’t therapy—it’s simply a joyful, creative, and friendly experience open to everyone who wants to explore, create, and play.

L’événement Festival de Dramathérapie Cornillon-en-Trièves a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Trièves