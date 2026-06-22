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Festival de duos Champagnac-de-Belair

Festival de duos Champagnac-de-Belair

Festival de duos Champagnac-de-Belair mardi 18 août 2026.

Adresse
Salle culturelle
Ville
24530 Champagnac-de-Belair
Département
Dordogne
Début
mardi 18 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Champagnac-de-Belair

Festival de duos

Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-18

Stage d’atelier chorégraphique.
Festival de duos:

Mardi 18 août: Polar Polar (Théâtre parodique).
Mercredi 19 août: On vous raconte des histoires (Conférence sur le contes).
Jeudi 20 août: Une peau plus loin (Récits d’insurgés)
Vendredi 21 août: Théâtre d’objets
Samedi 23 août Rencontr’art (Cirque)   .

Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39  catherine.lacoste6@wanadoo.fr

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English : Festival de duos

Workshops during which we will invent movements and choreographic sequences all together in order to achieve a sensitive and personal interpretation of great French songs. Rates: 1 song=25€. 2 songs=48€. 3 songs=70€

L’événement Festival de duos Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne

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