Festival de duos Champagnac-de-Belair
Festival de duos Champagnac-de-Belair mardi 18 août 2026.
Champagnac-de-Belair
Festival de duos
Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-18
Stage d’atelier chorégraphique.
Festival de duos:
Mardi 18 août: Polar Polar (Théâtre parodique).
Mercredi 19 août: On vous raconte des histoires (Conférence sur le contes).
Jeudi 20 août: Une peau plus loin (Récits d’insurgés)
Vendredi 21 août: Théâtre d’objets
Samedi 23 août Rencontr’art (Cirque) .
Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39 catherine.lacoste6@wanadoo.fr
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English : Festival de duos
Workshops during which we will invent movements and choreographic sequences all together in order to achieve a sensitive and personal interpretation of great French songs. Rates: 1 song=25€. 2 songs=48€. 3 songs=70€
L’événement Festival de duos Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
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