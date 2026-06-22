Champagnac-de-Belair

Festival de duos

Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-18

Stage d’atelier chorégraphique.

Festival de duos:

Mardi 18 août: Polar Polar (Théâtre parodique).

Mercredi 19 août: On vous raconte des histoires (Conférence sur le contes).

Jeudi 20 août: Une peau plus loin (Récits d’insurgés)

Vendredi 21 août: Théâtre d’objets

Samedi 23 août Rencontr’art (Cirque) .

Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39 catherine.lacoste6@wanadoo.fr

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English : Festival de duos

Workshops during which we will invent movements and choreographic sequences all together in order to achieve a sensitive and personal interpretation of great French songs. Rates: 1 song=25€. 2 songs=48€. 3 songs=70€

L’événement Festival de duos Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne