Champagnac-de-Belair

Stage d’atelier chorégraphique

Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Stage d’atelier chorégraphique.

Stage d’atelier chorégraphique. .

Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39 catherine.lacoste6@wanadoo.fr

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English : Stage d’atelier chorégraphique

Workshops during which we will invent movements and choreographic sequences all together in order to achieve a sensitive and personal interpretation of great French songs. Rates: 1 song=25€. 2 songs=48€. 3 songs=70€

L’événement Stage d’atelier chorégraphique Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne