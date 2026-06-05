Festival de fin d’annéee ALC Couffé
Festival de fin d’annéee ALC Couffé samedi 13 juin 2026.
Couffé
Festival de fin d’annéee ALC
1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
L’Association Loisirs et Culture de Couffé propose des ateliers de danse et de théâtre (enfants/adultes).
Venez découvrir ce qui est proposé à travers notre Festival 2026 où les élèves réalisent un spectacle en mettant en avant leur travail réalisé tout au long de l’année. .
1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire alc.44521@gmail.com
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English :
The Association Loisirs et Culture de Couffé offers dance and theater workshops for children and adults.
L’événement Festival de fin d’annéee ALC Couffé a été mis à jour le 2026-05-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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