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Festival de fin d’annéee ALC Couffé

Festival de fin d’annéee ALC Couffé samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Rue des Marronniers

Ville : 44521 Couffé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Couffé

Festival de fin d’annéee ALC

1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

L’Association Loisirs et Culture de Couffé propose des ateliers de danse et de théâtre (enfants/adultes).
Venez découvrir ce qui est proposé à travers notre Festival 2026 où les élèves réalisent un spectacle en mettant en avant leur travail réalisé tout au long de l’année.   .

1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire   alc.44521@gmail.com

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English :

The Association Loisirs et Culture de Couffé offers dance and theater workshops for children and adults.

L’événement Festival de fin d’annéee ALC Couffé a été mis à jour le 2026-05-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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