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Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Route de la Bézinière Couffé

Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Route de la Bézinière Couffé samedi 29 août 2026.

Lieu : Route de la Bézinière

Adresse : Au plan d'eau de l'Ilette

Ville : 44521 Couffé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Couffé

Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice

Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades le samedi 29 août !
Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades !

L’après-midi Olympiades
Soirée DJ
Feu d’artifice

Bar et restauration sur place.   .

Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire   couffeenfete@gmail.com

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English :

Couffé en fête is organizing a new edition of its Olympiads on Saturday, August 29!

L’événement Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Couffé a été mis à jour le 2026-05-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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