Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Route de la Bézinière Couffé

Couffé

Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice

Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades le samedi 29 août !

Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades !

L’après-midi Olympiades

Soirée DJ

Feu d’artifice

Bar et restauration sur place. .

Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire couffeenfete@gmail.com

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English :

Couffé en fête is organizing a new edition of its Olympiads on Saturday, August 29!

L’événement Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Couffé a été mis à jour le 2026-05-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis