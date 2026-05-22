Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Route de la Bézinière Couffé
Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Route de la Bézinière Couffé samedi 29 août 2026.
Couffé
Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice
Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades le samedi 29 août !
Couffé en fête organise la nouvelle édition de ses olympiades !
L’après-midi Olympiades
Soirée DJ
Feu d’artifice
Bar et restauration sur place. .
Route de la Bézinière Au plan d’eau de l’Ilette Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire couffeenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Couffé en fête is organizing a new edition of its Olympiads on Saturday, August 29!
L’événement Couffé en fête Olympiades, DJ, Feu d’artifice Couffé a été mis à jour le 2026-05-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Couffé (Loire-Atlantique)
- Trail de la Vallée du Hâvre Couffé 31 mai 2026
- Fête de la musique Couffé 5 juin 2026
- La Coufféenne Salle polyvalente Couffé 5 juillet 2026
- Vide Grenier à la Gazillardière Couffé 26 juillet 2026
- Trail du Pont Noyer Couffé 30 août 2026