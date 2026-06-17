Guiguette Stade de la Roche Couffé jeudi 20 août 2026.

Couffé

Guiguette

Stade de la Roche La Roche Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-28

L’association 10 verres & d’été propose différentes dates pour vous retrouver autour d’une verre à Couffé.

Plus d’informations à venir. .

Stade de la Roche La Roche Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

The 10 verres & d’%E9t%E9 association is offering several dates for you to get together over a drink in Couffé.

L’événement Guiguette Couffé a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis