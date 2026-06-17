Guiguette Stade de la Roche Couffé
Guiguette Stade de la Roche Couffé jeudi 20 août 2026.
Couffé
Guiguette
Stade de la Roche La Roche Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-28
L’association 10 verres & d’été propose différentes dates pour vous retrouver autour d’une verre à Couffé.
Plus d’informations à venir. .
Stade de la Roche La Roche Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The 10 verres & d’%E9t%E9 association is offering several dates for you to get together over a drink in Couffé.
L’événement Guiguette Couffé a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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