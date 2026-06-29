Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé
dimanche 4 octobre 2026 · Salle polyvalente de Couffé · Couffé
Informations pratiques
Couffé
Vide grenier
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
L’APE de l’école Saint-Joseph vous propose un vide-greniers le dimanche 4 octobre !
Venez trouver la perle rare ce dimanche au vide grenier de Couffé !
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre au public.
Emplacements intérieurs et extérieurs.
Location de tables.
Réservé aux particulier. .
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 09 31 38 vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.com
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English :
The Saint-Joseph School PTA is hosting a garage sale on Sunday, October 4!
L’événement Vide grenier Couffé a été mis à jour le 2026-06-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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