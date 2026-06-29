Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé

Informations pratiques

Couffé

Vide grenier

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

L’APE de l’école Saint-Joseph vous propose un vide-greniers le dimanche 4 octobre !

Venez trouver la perle rare ce dimanche au vide grenier de Couffé !

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre au public.

Emplacements intérieurs et extérieurs.

Location de tables.

Réservé aux particulier. .

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 09 31 38 vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.com

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English :

The Saint-Joseph School PTA is hosting a garage sale on Sunday, October 4!

L’événement Vide grenier Couffé a été mis à jour le 2026-06-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis