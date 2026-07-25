Informations pratiques

Couffé

Les 20 ans d’Au temps le dire Journées Européennes du Patrimoine

Salle polyvalente Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! L’Association Au Temps Le Dire fête aussi leur 20 ans !

Au Programme pour ce Week-end

– Samedi 19 Rallye Patrimonial Sur les Traces des Commerçants et Artisans de 1936

Animation Groupe Folklorique la Javelle d’Ancenis

Exposition dans la Salle Polyvalente

-Dimanche 20 Exposition Les 20 Ans de l’Association dans la Salle Polyvalente

Animation musicale- Chansons, orgue de barbarie et conteur d’histoires anciennes de Couffé.

Accès libre. .

Salle polyvalente Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 50 05

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! The Au Temps Le Dire Association is also celebrating its 20th anniversary!

L’événement Les 20 ans d’Au temps le dire Journées Européennes du Patrimoine Couffé a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis