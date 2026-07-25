Les 20 ans d’Au temps le dire Journées Européennes du Patrimoine Couffé
samedi 19 septembre 2026 · Couffé
Informations pratiques
Couffé
Les 20 ans d’Au temps le dire Journées Européennes du Patrimoine
Salle polyvalente Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! L’Association Au Temps Le Dire fête aussi leur 20 ans !
Au Programme pour ce Week-end
– Samedi 19 Rallye Patrimonial Sur les Traces des Commerçants et Artisans de 1936
Animation Groupe Folklorique la Javelle d’Ancenis
Exposition dans la Salle Polyvalente
-Dimanche 20 Exposition Les 20 Ans de l’Association dans la Salle Polyvalente
Animation musicale- Chansons, orgue de barbarie et conteur d’histoires anciennes de Couffé.
Accès libre. .
Salle polyvalente Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 50 05
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! The Au Temps Le Dire Association is also celebrating its 20th anniversary!
L’événement Les 20 ans d’Au temps le dire Journées Européennes du Patrimoine Couffé a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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