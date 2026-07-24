Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore | Galice

salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Festival de folklore salle des fêtes de Villedieu.

Vendredi 14 août > Galiceavec l’ensemble Son d’Aqui.

Organisation comité des fêtes de Villedieu les Poêles.

Billetterie à l’OIffice du tourisme ou sur place les soirs du spectacle. .

salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr

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English : Festival de folklore | Galice

L’événement Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles