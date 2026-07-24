Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 14 août 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Festival de folklore | Galice
salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Festival de folklore salle des fêtes de Villedieu.
Vendredi 14 août > Galiceavec l’ensemble Son d’Aqui.
Organisation comité des fêtes de Villedieu les Poêles.
Billetterie à l’OIffice du tourisme ou sur place les soirs du spectacle. .
salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr
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English : Festival de folklore | Galice
L’événement Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles
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