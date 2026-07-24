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Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

vendredi 14 août 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
salle des fêtes de villedieu
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore | Galice

salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Festival de folklore salle des fêtes de Villedieu.
Vendredi 14 août > Galiceavec l’ensemble Son d’Aqui.

Organisation comité des fêtes de Villedieu les Poêles.
Billetterie à l’OIffice du tourisme ou sur place les soirs du spectacle.   .

salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78  andre.hubert@sfr.fr

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English : Festival de folklore | Galice

L’événement Festival de folklore | Galice Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles

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