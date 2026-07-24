Villedieu fête la libération Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu fête la libération

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Mémorial Pierre Guérin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez danser sur la musique entraînante du groupe live Panama Swing. .

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Mémorial Pierre Guérin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr

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English : Villedieu fête la libération

L’événement Villedieu fête la libération Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles