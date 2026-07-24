Villedieu fête la libération Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 1 août 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villedieu fête la libération
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Mémorial Pierre Guérin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez danser sur la musique entraînante du groupe live Panama Swing. .
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Mémorial Pierre Guérin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr
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English : Villedieu fête la libération
L’événement Villedieu fête la libération Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles
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