Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle | Les Triolettes

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Spectacle des Triolettes, danse folklorique normande. Déambulation dans les rues de la ville pendant le marché hebdomadaire.

Gratuit. .

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 89 60 90 59

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English : Spectacle | Les Triolettes

L’événement Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Villedieu-les-Poêles