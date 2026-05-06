Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 11 août 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Spectacle | Les Triolettes
Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Spectacle des Triolettes, danse folklorique normande. Déambulation dans les rues de la ville pendant le marché hebdomadaire.
Gratuit. .
Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 89 60 90 59
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English : Spectacle | Les Triolettes
L’événement Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Villedieu-les-Poêles
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