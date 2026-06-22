Visite guidée Maison du Patrimoine Sourdin En famille Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Visite guidée Maison du Patrimoine Sourdin En famille Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 17 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Visite guidée Maison du Patrimoine Sourdin En famille
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 15:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Au coeur de Villedieu-les-Poêles, la Maison du Patrimoine Sourdin est un centre d’interprétation installé dans une ancienne salle de cinéma rénovée. À travers six espaces scénographiés et interactifs, découvrez l’histoire, l’architecture et les savoir-faire qui font la richesse de la cité sourdine.
Cette visite ludique et interactive est adaptée à tous, à partir de 6 ans. Une porte d’entrée idéale pour explorer le patrimoine de Villedieu-les-Poêles. .
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
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English : Visite guidée Maison du Patrimoine Sourdin En famille
L’événement Visite guidée Maison du Patrimoine Sourdin En famille Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Villedieu-les-Poêles
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