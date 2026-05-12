Concert Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 4 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Grande fête thème Années 1950 . Venez costumé !
À partir de 14 h, un défilé de voitures anciennes sera organisé avec possibilité pour le public de monter à bord pour une promenade.
Des animations seront proposées dans les quartiers.
Une école des années 50 sera reconstituée rue du Bourg-l’Abbesse.
Un ensemble de danseurs des années 1950 se produira dans le centre-ville dès 14 h.
Dans le quartier Haut de la ville, reconstitution d’un magasin de motos et mobylettes.
Dans le quartier les Sourdins, kermesse des casseroles.
À la Commanderie, décoration des rues avec des affiches d’époque.
Rue Général-de-Gaulle, décoration de la rue et de la place des Costils sur le thème de rockabilly avec pots de fleurs et ballons.
La fête se poursuivra en soirée. Des food-trucks proposeront leurs services le long de la rivière.
À partir de 20h30, concert avec Hélène Dor.
À 23 h 30, feu d’artifice tiré de l’hippodrome. .
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 70 44 39 72 cdfvilledieu@gmail.com
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English : Concert
L’événement Concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles
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