Concert Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert

Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Grande fête thème Années 1950 . Venez costumé !

À partir de 14 h, un défilé de voitures anciennes sera organisé avec possibilité pour le public de monter à bord pour une promenade.

Des animations seront proposées dans les quartiers.

Une école des années 50 sera reconstituée rue du Bourg-l’Abbesse.

Un ensemble de danseurs des années 1950 se produira dans le centre-ville dès 14 h.

Dans le quartier Haut de la ville, reconstitution d’un magasin de motos et mobylettes.

Dans le quartier les Sourdins, kermesse des casseroles.

À la Commanderie, décoration des rues avec des affiches d’époque.

Rue Général-de-Gaulle, décoration de la rue et de la place des Costils sur le thème de rockabilly avec pots de fleurs et ballons.

La fête se poursuivra en soirée. Des food-trucks proposeront leurs services le long de la rivière.

À partir de 20h30, concert avec Hélène Dor.

À 23 h 30, feu d’artifice tiré de l’hippodrome. .

Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 70 44 39 72 cdfvilledieu@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles