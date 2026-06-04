Initiation au vitrail VILLEDIEU LES POÊLES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Initiation au vitrail VILLEDIEU LES POÊLES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 3 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Initiation au vitrail
VILLEDIEU LES POÊLES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Initiation au vitrail avec Alb’Atelier pour petits et grands. .
VILLEDIEU LES POÊLES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie oxana.ahmetova@gmail.com
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English : Initiation au vitrail
L’événement Initiation au vitrail Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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