Initiation au vitrail VILLEDIEU LES POÊLES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 3 juillet 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Initiation au vitrail

VILLEDIEU LES POÊLES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Initiation au vitrail avec Alb’Atelier pour petits et grands. .

VILLEDIEU LES POÊLES 25 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie oxana.ahmetova@gmail.com

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English : Initiation au vitrail

L’événement Initiation au vitrail Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles