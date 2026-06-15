Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 18 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Grande Braderie
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
2 jours de braderie dans toute la ville !
Commerçants, particuliers, animations… Villedieu s’anime tout le week-end pour un moment convivial et festif !
Envie de flâner ?
• Bonnes affaires, déstockage, trouvailles uniques
• Ambiance estivale dans tout le centre-ville
• Bars et restaurants ouverts pour vous accueillir
Envie de déballer ?
• Ouvert aux commerçants et particuliers
• Tarif 3 € le mètre
• Réservation informations 06 95 10 80 59
Deux jours pour chiner, vendre, se retrouver et profiter de Villedieu autrement !
On vous attend nombreux les 18 & 19 juillet ! .
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 87 91 45 10 villedieudynamic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande Braderie
L’événement Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- L’école de musique fait sa fête VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 20 juin 2026
- Villedieu Beach Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 22 juin 2026
- Apéritif-concert VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 24 juin 2026
- 1er Concert Week-end Anniversaire Duo et trio à 6 musiciens rue st pierre du tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 27 juin 2026
- Expod’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 27 juin 2026