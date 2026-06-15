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Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 18 juillet 2026.

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Grande Braderie

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

2 jours de braderie dans toute la ville !
Commerçants, particuliers, animations… Villedieu s’anime tout le week-end pour un moment convivial et festif !

Envie de flâner ?
• Bonnes affaires, déstockage, trouvailles uniques
• Ambiance estivale dans tout le centre-ville
• Bars et restaurants ouverts pour vous accueillir

Envie de déballer ?
• Ouvert aux commerçants et particuliers
• Tarif 3 € le mètre
• Réservation informations 06 95 10 80 59

Deux jours pour chiner, vendre, se retrouver et profiter de Villedieu autrement !
On vous attend nombreux les 18 & 19 juillet !   .

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 87 91 45 10  villedieudynamic@gmail.com

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English : Grande Braderie

L’événement Grande Braderie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles

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