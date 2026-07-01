Visites du jeudi | Mauviel 1830 VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visites du jeudi | Mauviel 1830

VILLEDIEU-LES-POELES 47 route de Caen Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

La manufacture Mauviel 1830, fabricant d’ustensiles culinaires depuis 7 générations vous ouvre ses portes. Découvez le savoir-faire exceptionnel de cette maison Normande équipant les particuliers et les plus grands chefs.

Prévoir pantalon et chaussures fermées.

Sur réservation.

Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .

VILLEDIEU-LES-POELES 47 route de Caen Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 31 laboutiquemauviel1830@mauviel.com

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English : Visites du jeudi | Mauviel 1830

L’événement Visites du jeudi | Mauviel 1830 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Villedieu-les-Poêles