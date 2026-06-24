Permanence de 4MAINS Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Permanence de 4MAINS

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez rencontrer les artistes à l’origine de l’exposition Murs de mémoire à la Maison du Patrimoine Sourdin pour échanger sur leur travail et leur poser vos questions ! .

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

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English : Permanence de 4MAINS

L’événement Permanence de 4MAINS Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Villedieu-les-Poêles