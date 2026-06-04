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Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Villedieu-les-Poêles

Adresse : Place du Pussoir

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle en plein air

Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Spectacle en plein air présentation et initiation aux danses ouzbèques, chants du monde et accordéon.   .

Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie   oxana.ahmetova@gmail.com

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English : Spectacle en plein air

L’événement Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles

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