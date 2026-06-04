Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mercredi 8 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Spectacle en plein air
Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Spectacle en plein air présentation et initiation aux danses ouzbèques, chants du monde et accordéon. .
Villedieu-les-Poêles Place du Pussoir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie oxana.ahmetova@gmail.com
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English : Spectacle en plein air
L’événement Spectacle en plein air Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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