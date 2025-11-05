Balades à poney dans la cité sourdine Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Balades à poney dans la cité sourdine

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Et si les petits découvraient la cité du cuivre autrement ? Parcourez les rues médiévales de Villedieu-les-Poêles à dos de poney avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront une balade ludique de la ville, accompagnés en main d’un moniteur.

Au départ de l’Office de tourisme, 4 créneaux de 30min sont proposés 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Places limitées à 4 enfants par créneau. Durée 20min. Payant. Réservations auprès de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom 02 33 61 05 69 ou contact@villedieutourisme.fr .

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

English : Balades à poney dans la cité sourdine

