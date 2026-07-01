Informations pratiques

Sainte-Croix-du-Mont

Festival de Gensac

4 Chemin de Terrefort Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Depuis prés de quarante ans le festival de musique classique fait vibrer les pierres séculaires des petites églises de la région. Offrant au public une expérience intime et profondément émouvante. Pour la 38e édition, le festival poursuit sa mission faire rayonner un répertoire souvent méconnu, mais une richesse inouïe, porté par des artistes du monde entier. A la tête de cette aventure musicale, un chef d’orchestre américain de renom insuffle énergie et sensibilité a chaque concert, guidant musiciens et auditeurs, dans un voyage sonore unique. Loin des grandes salles, c’est dans l’acoustique de nos églises que résonnent des œuvres rares, choisi avec soin, mêlant émotion, découverte et excellence artistique.

Au programme Bach (Symphonies 182/3), Vaughan Williams (the Lark Ascending), Sibelius (impromptu), Haydn (81ème symphonie). .

4 Chemin de Terrefort Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Gensac

L’événement Festival de Gensac Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-22 par La Gironde du Sud