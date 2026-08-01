Informations pratiques

Villebaudon

Festival de Jazz

Villebaudon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Festival de Jazz à Villebaudon est un nouvel événement culturel organisé par l’association Tingalis. Cette première édition réunira des artistes de renom autour d’une programmation mêlant jazz traditionnel, moderne et musiques improvisées dans un cadre convivial et accessible à tous.

Au cœur du bocage normand, le festival a pour vocation de faire découvrir le jazz au plus grand nombre, de favoriser les rencontres entre artistes et public et de contribuer à l’animation culturelle du territoire.

Cette journée festive proposera des concerts en plein air, des moments de partage et de découverte, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Rendez-vous le 29 août 2026 à Villebaudon pour célébrer ensemble la musique, la convivialité et l’ouverture culturelle. .

Villebaudon 50410 Manche Normandie +33 6 84 65 22 11 rgermany@tingalis.fr

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English : Festival de Jazz

L’événement Festival de Jazz Villebaudon a été mis à jour le 2026-08-13 par CD50 Culture