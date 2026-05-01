Festival de jour / de nuit Parc du château Bruyères-le-Châtel

Bruyères-le-Châtel

Festival de jour / de nuit

Parc du château 2 bis rue de la Libération Bruyères-le-Châtel Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-22

Festival de spectacles à ciel ouvert gratuits pour tous en Essonne !

Du 22 au 25 mai et du 29 au 31 mai 2026, venez découvrir 18 spectacles des arts de la rue et de l’espace public lors de l’édition 2026 du festival de jour / de nuit.

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Parc du château 2 bis rue de la Libération Bruyères-le-Châtel 91680 Essonne Île-de-France +33 6 33 33 46 23 contact@lalisiere.art

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English :

A festival of free open-air shows for all in Essonne!

From May 22 to 25 and May 29 to 31, 2026, come and discover 18 street arts and public space shows at the 2026 edition of the festival de jour / de nuit.

L’événement Festival de jour / de nuit Bruyères-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Coeur Essonne