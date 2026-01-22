Festival de la BD est dans le Pré Salle Polyvalente Fourques-sur-Garonne

Festival de la BD est dans le Pré

Salle Polyvalente Route des pins Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Festival la BD est dans le Pré, festival de BD, Comics et Mangas

Festival la BD est dans le Pré, festival de BD, Comics et Mangas

Salle Polyvalente Route des pins Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 25 07

English : Festival de la BD est dans le Pré

Festival de la BD est dans le Pré.

L’événement Festival de la BD est dans le Pré Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Val de Garonne