Festival de la BD est dans le Pré Salle Polyvalente Fourques-sur-Garonne samedi 7 mars 2026.
Festival la BD est dans le Pré, festival de BD, Comics et Mangas
Salle Polyvalente Route des pins Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 25 07
L’événement Festival de la BD est dans le Pré Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Val de Garonne