Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour ! Pré communal Saucats
jeudi 24 septembre 2026 · Pré communal · Saucats
Informations pratiques
Saucats
Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour !
Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-24
Le plus petit festival de bière artisanale ambulant du monde revient à Saucats pour une nouvelle édition pleine de convivialité et de saveurs locales.
Le Pré communal accueillera ce rendez-vous festif qui allie dégustations de bières artisanales, animations musicales et ambiance chaleureuse. Au programme: soirée et blind test, concerts live et karaoké géant !
Chaque soir, des bières artisanales locales seront proposées à la pression, accompagnées de restauration sur place pour satisfaire toutes les envies. .
Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour !
L’événement Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour ! Saucats a été mis à jour le 2026-08-26 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Saucats (Gironde)
- Semaine de la (grand)parentalité Saucats Saucats 11 septembre 2026
- Projection et visite guidée du mémorial de Richemont, Mémorial de la ferme de Richemont, Saucats 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats 19 septembre 2026
- Visite commentée : « voyage dans le passé », Réserve naturelle géologique de Saucats – La Brède, Saucats 19 septembre 2026
- Ludo séniors La Ruche de Saucats Saucats 22 septembre 2026