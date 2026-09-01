Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour ! Pré communal Saucats

Informations pratiques

Saucats

Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour !

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-24

Le plus petit festival de bière artisanale ambulant du monde revient à Saucats pour une nouvelle édition pleine de convivialité et de saveurs locales.

Le Pré communal accueillera ce rendez-vous festif qui allie dégustations de bières artisanales, animations musicales et ambiance chaleureuse. Au programme: soirée et blind test, concerts live et karaoké géant !

Chaque soir, des bières artisanales locales seront proposées à la pression, accompagnées de restauration sur place pour satisfaire toutes les envies. .

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour !

L’événement Festival de la bière Le troquet Vagabon est de retour ! Saucats a été mis à jour le 2026-08-26 par Sud Bordeaux Tourisme