Festival de la chanson amateur Billère
Festival de la chanson amateur Billère vendredi 5 juin 2026.
Billère
Festival de la chanson amateur
Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
L’association Blues Café organise son Festival de la Chanson Amateur.
Récitals, spectacle, chorale et gospel ! Une programmation très variée !
Pendant l’entracte vous pouvez vous restaurer grâce au Food Truck présent sur le lieu.
Réservation conseillée .
Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 56 51 40 bluescafe.asso@gmail.com
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English : Festival de la chanson amateur
L’événement Festival de la chanson amateur Billère a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau
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