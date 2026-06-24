Festival de la chanson basque Garindein vendredi 14 août 2026.

Garindein

Festival de la chanson basque

Trinquet Garindein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est le rendez-vous incontournable de l’été pour les amoureux de la chanson basque. Venez partager une soirée magique entre tradition, émotion et ambiance festive.

Sur réservation. .

Trinquet Garindein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 51 40 12

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English : Festival de la chanson basque

L’événement Festival de la chanson basque Garindein a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque