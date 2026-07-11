Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finale) Garindein
dimanche 6 septembre 2026 · Garindein
Informations pratiques
Garindein
Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finale)
Fronton Garindein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le traditionnel tournoi de pelote à main nue se déroule à Garindein où se joueront les premières demi-finales.
Voici les horaires
– 3ème série = 11 h
– 2ème série = 16 h
– 1ère série = 17 h
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .
Fronton Garindein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finale)
L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue (demi-finale) Garindein a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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