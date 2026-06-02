Festival de La Gente “Cours et Cathédrales Saint-Salvadour
Festival de La Gente “Cours et Cathédrales Saint-Salvadour dimanche 23 août 2026.
Saint-Salvadour
Festival de La Gente “Cours et Cathédrales
40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
‘COURS ET CATHEDRALES’
Le duo Flutes & Frets voyage à travers 400 ans de musique des cours européennes à travers des œuvres de Guillaume Dufay, Thomas Tallis, François Couperin et du roi Frédéric le Grand, interprétées sur flûtes et luths historiques.
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois
Informations/Réservations
Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .
40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Cours et Cathédrales
L’événement Festival de La Gente “Cours et Cathédrales Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze