Saint-Salvadour

Festival de La Gente “Cours et Cathédrales

40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

‘COURS ET CATHEDRALES’

Le duo Flutes & Frets voyage à travers 400 ans de musique des cours européennes à travers des œuvres de Guillaume Dufay, Thomas Tallis, François Couperin et du roi Frédéric le Grand, interprétées sur flûtes et luths historiques.

Tarifs

Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit

Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois

Informations/Réservations

Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .

40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de La Gente “Cours et Cathédrales

L’événement Festival de La Gente “Cours et Cathédrales Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze