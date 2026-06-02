Festival de La Gente “Fils invisibles” Eglise saint sauveur Saint-Salvadour
Festival de La Gente “Fils invisibles” Eglise saint sauveur Saint-Salvadour mercredi 19 août 2026.
Saint-Salvadour
Festival de La Gente “Fils invisibles”
Eglise saint sauveur 40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
‘FILS INVISIBLES’
Une soirée de chants folk et médiévaux avec l’ensemble La Locura, présentant la première européenne de Three Rilke Songs pour soprano et flûte à bec. Du plus ancien au plus moderne, ce programme explore la poésie cyclique, l’acte de respirer, la foi et le passage du temps.
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois
Informations/Réservations
Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .
Eglise saint sauveur 40 Pl. de la Liberté Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Fils invisibles”
L’événement Festival de La Gente “Fils invisibles” Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze