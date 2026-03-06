Festival de la Haute Clarée Ville Haute Névache
Festival de la Haute Clarée Ville Haute Névache mardi 11 août 2026.
Festival de la Haute Clarée
Ville Haute Eglise Saint Marcellin Névache Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-11
Indépendant et discret, privilégiant les artistes les plus authentiques, ce festival de musique classique accueille chaque année les plus grands musiciens de la scène internationale dans le cadre intimiste de l’église de Névache.
.
Ville Haute Eglise Saint Marcellin Névache 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalclaree.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Independent and discreet, favoring the most authentic artists, this classical music festival welcomes each year the greatest musicians of the international scene in the intimate setting of the church of Névache.
L’événement Festival de la Haute Clarée Névache a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard