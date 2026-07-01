Informations pratiques

Agen

Festival de la photographie contemporaine

Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-15

Pendant 2 mois, la Ville d’Agen devient un véritables parcours de création visuelle contemporaine.

Pendant 2 mois, la Ville d’Agen devient un véritables parcours de création visuelle contemporaine. .

Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr

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English : Festival de la photographie contemporaine

For two months, the city of Agen will become a veritable showcase for contemporary visual art.

L’événement Festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen