Festival de la photographie contemporaine Agen
mercredi 15 juillet 2026 · Agen
Informations pratiques
Agen
Festival de la photographie contemporaine
Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-07-15
Pendant 2 mois, la Ville d’Agen devient un véritables parcours de création visuelle contemporaine.
Pendant 2 mois, la Ville d’Agen devient un véritables parcours de création visuelle contemporaine. .
Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr
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English : Festival de la photographie contemporaine
For two months, the city of Agen will become a veritable showcase for contemporary visual art.
L’événement Festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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