Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Soffin Authiou

Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026

Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue

& chez les habitant d’Authiou Authiou Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Expositions, film, ateliers, murs en scène… sont à découvrir à la Bergerie de Soffin et chez les habitants. .

Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue

& chez les habitant d’Authiou Authiou 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cultureetterritoires58@hotmail.com

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English : Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026

L’événement Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Authiou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny