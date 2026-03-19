Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Soffin Authiou
Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Soffin Authiou vendredi 7 août 2026.
Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026
Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue
& chez les habitant d’Authiou Authiou Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Expositions, film, ateliers, murs en scène… sont à découvrir à la Bergerie de Soffin et chez les habitants. .
Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue
& chez les habitant d’Authiou Authiou 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cultureetterritoires58@hotmail.com
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English : Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026
L’événement Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Authiou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny