Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Soffin Authiou

Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Soffin Authiou vendredi 7 août 2026.

Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026

Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue
& chez les habitant d’Authiou Authiou Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Expositions, film, ateliers, murs en scène… sont à découvrir à la Bergerie de Soffin et chez les habitants.   .

Soffin Bergerie de Soffin Espace Marceline Lartigue
& chez les habitant d’Authiou Authiou 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cultureetterritoires58@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026

L’événement Festival de la photographie et de l’image en pays nivernais édition 2026 Authiou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny

Prochains événements à Authiou