Festival de la Plume 2026 Gastronomie & Culture Parc des expositions Caen

Festival de la Plume 2026 Gastronomie & Culture

Parc des expositions 17 Rue Joseph Philippon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Le Festival de la Plume présenté par l’Association les Enfants de la Jungle, Paradise Composition et Mains Unies d’Afrique n’est ni un salon du livre, ni un événement figé.

Le Festival de la Plume présenté par l’Association les Enfants de la Jungle, Paradise Composition et Mains Unies d’Afrique n’est ni un salon du livre, ni un événement figé.

C’est un espace de transmission, d’expression et d’éveil, né d’une volonté réunir les enfants, les artistes, les éducateurs, les auteurs et les citoyens autour du pouvoir vivant de la parole, de l’art et de la nature.

Un Collectif sans Frontières pour une Mission Unique

Ce festival est le fruit d’une co-construction internationale inédite. Sous l’impulsion de l’association Les Enfants de la Jungle et de Paradise Composition (et sa section Kid), nous unissons nos forces avec les ONG Mains Unies d’Afrique, Manlousha, Blessing, ainsi que les réseaux Handy Afrique et C360. Grâce au soutien précieux du Crédit Mutuel et de CréAvenir dans notre combat prioritaire contre l’illettrisme, et en partenariat avec l’Hôtel le Zénith, les établissements scolaires normands et des artistes de tous horizons, nous vous invitons à partager ces moments forts

VENDREDI 22 MAI La Journée du Savoir et de l’Éloquence

09h00 18h00 | Scolaires & Tous Publics Ateliers d’écriture, de sculpture, du bio vivant (la science), de peinture, de poterie, les contes et la lecture. Une immersion pédagogique pour transmettre le goût des mots et lutter contre l’exclusion.

10h00 17h00 | Expositions, ateliers vivants et scènes partagées. La restauration ouverte de 9h à 20h.

13h00 15h00 | Lectures musicales de textes issus des ateliers, d’artistes, de poètes, de slam

15h00 15h30 | Exposition concours “Toiles d’expression” vote du public, jury et élèves

15h30 Remise des prix

17h00 18h00 | Ecran de partage, artistes en distanciel

18h00 20h00 | La Soirée du Texte Français Une célébration de la langue française dans toute sa diversité et sa noblesse

SAMEDI 23 MAI La Journée du Partage et de la Lumière

09h00 18h00 | Échanges Culturels & Transmission Rencontres avec nos partenaires de tous bords et de la Normandie, ateliers artistiques, débats sur la cocréation solidaire. La restauration ouverte de 9h à 22h30.

17h00 18h00 | Ecran de partage, artistes en distanciel

19h00 22h30 | La Nuit de la Plume Un final prestigieux où les voix et les talents s’élèvent dans un spectacle vivant & inédit pour clore cette aventure humaine.

22h30 23h00 | Remise des Prix de la nuit de la plume .

Parc des expositions 17 Rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 28 68 75 festivaldelaplume@gmail.com

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English : Festival de la Plume 2026 Gastronomie & Culture

The Festival de la Plume, presented by the Association les Enfants de la Jungle, Paradise Composition and Mains Unies d’Afrique, is neither a book fair nor a static event.

L’événement Festival de la Plume 2026 Gastronomie & Culture Caen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Caen la Mer