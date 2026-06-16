Festival de la Pomme GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d’Hébertot samedi 1 août 2026.

Saint-André-d’Hébertot

Festival de la Pomme

GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Portes ouvertes d’un producteur cidricole

Le Gaec Boissel Fête la Pomme !

Au programme

– Visite des caves, explication des procédés de fabrication du cidre, calvados et pommeau,

– Marché des producteurs,

– Bar à cocktails normands,

– Animations,

– Restauration sur place le midi (samedi et dimanche). .

GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 40 79 gaec.boissel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la Pomme

Open house for a cider producer

L’événement Festival de la Pomme Saint-André-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme