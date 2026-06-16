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Festival de la Pomme GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d’Hébertot

Festival de la Pomme GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d’Hébertot samedi 1 août 2026.

Lieu : GAEC Boissel Père & Fils

Adresse : 370 route de la Garenne

Ville : 14130 Saint-André-d'Hébertot

Département : Calvados

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-André-d’Hébertot

Festival de la Pomme

GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Portes ouvertes d’un producteur cidricole
Le Gaec Boissel Fête la Pomme !
Au programme
– Visite des caves, explication des procédés de fabrication du cidre, calvados et pommeau,
– Marché des producteurs,
– Bar à cocktails normands,
– Animations,
– Restauration sur place le midi (samedi et dimanche).   .

GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 40 79  gaec.boissel@wanadoo.fr

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English : Festival de la Pomme

Open house for a cider producer

L’événement Festival de la Pomme Saint-André-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

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