Festival de la Pomme GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d’Hébertot
Festival de la Pomme GAEC Boissel Père & Fils Saint-André-d’Hébertot samedi 1 août 2026.
Saint-André-d’Hébertot
Festival de la Pomme
GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Portes ouvertes d’un producteur cidricole
Le Gaec Boissel Fête la Pomme !
Au programme
– Visite des caves, explication des procédés de fabrication du cidre, calvados et pommeau,
– Marché des producteurs,
– Bar à cocktails normands,
– Animations,
– Restauration sur place le midi (samedi et dimanche). .
GAEC Boissel Père & Fils 370 route de la Garenne Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 40 79 gaec.boissel@wanadoo.fr
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English : Festival de la Pomme
Open house for a cider producer
L’événement Festival de la Pomme Saint-André-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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