Saint-André-d’Hébertot

Visite de l’église de Saint-André-d’Hébertot

Parking de la Mairie Saint-André-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Découverte patrimoniale

L’église.

Les origines de l’église remontent au 11e siècle.

La tour du 12e siècle s’élève sur cinq niveaux, percés de baies de plus en plus larges à mesure que l’on monte, pour alléger la maçonnerie.

Le choeur a conservé ses voûtes d’arêtes roamnes du 12e siècle.

Maître-autel du 18e siècle en marbre rouge veiné.

Le lavoir.

Il est situé en contre-bas de l’église de Saint-André à proximité du bourg et du château .

La Calonne et ses affluents ont été aménagés de longue date pour les besoins des habitants ainsi que pour alimenter les douves et cascades du domaine seigneurial.

Visite des extérieur du Château d’Hébertot. .

Parking de la Mairie Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie

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English : Visite de l’église de Saint-André-d’Hébertot

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L’événement Visite de l’église de Saint-André-d’Hébertot Saint-André-d’Hébertot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Terre d’Auge Tourisme